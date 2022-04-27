ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس تكليفها ببحث ودراسة تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل، وسبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية.



وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن اللجنة عقدت اجتماعها العاشر وناقشت 6 قضايا هي التصنيف الجامعي وتعديل القانون رقم 76/2019 والبعثات والوظائف الشاغرة وطبيعة التعامل مع جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت واتحاد الطلبة والفصل الصيفي.



وأضاف إن الاجتماع تم بحضور مدير عام الجامعة الجديد د.يوسف الرومي وعدد من المختصين بالشأن التعليمي.



وأشار إلى أنه فيما يخص قضية التصنيف الجامعي وتعديل قانون رقم 76 لسنة 2019 والذي يتطلب مراجعة فقد شكلت لجنتا تحقيق في اللجنة التعليمية بهذا الشأن.



ولفت إلى أن اللجنة التعليمية اجتمعت الأسبوع الماضي مع المدير العام بالوكالة د.بدر البديوي وطلبت ردا من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف على تقريري اللجنة التعليمية في القضيتين والمشكلة بشأنهما لجنة وزارية.



وأشار المطر الى ان اللجنة ناقشت امس قضايا البعثات والوظائف الشاغرة وطبيعة التعامل مع جمعية أعضاء التدريس واتحاد الطلبة، وتم التحدث مع الحضور بشكل عاجل عن الكورس الصيفي الذي حصل حوله لغط وتعديل للائحة وبعض المشاكل الأخرى.



وكشف المطر أن «قرار مجلس إدارة الجامعة سيكون بالعودة إلى النظام السابق والاعتيادي القديم، لاسيما أن تعديل اللائحة يحتاج العديد من الخطوات والدراسات وبالتالي في الكورس الصيفي خدمة للطلبة وأعضاء التدريس».



وقال المطر إنه نصح مدير الجامعة بتشكيل لجنة للنظر في العديد من المخالفات الإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وضرورة معالجتها.



وأضاف أن اللجنة التعليمية سوف تجتمع بعد عطلة العيد لاستئناف بحث موضوعات تطوير جامعة الكويت وتعديل قانونها سعيا نحو تقديم تعليم متميز.