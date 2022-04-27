وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كما يلي:



في ظل الأزمة المالية وسياسة الحكومة في ترشيد وضبط الإنفاق وصدور تعاميم وقرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومنها تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بميزانية 2021/2022، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي لجميع الجهات الحكومية، وتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وأن على كل جهة التنسيق مع وزارة المالية وعلى الرغم من ذلك نشرت وسائل الإعلام مشاركة جهات حكومية عدة في مؤتمر إكسبو دبي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل شاركت وزارتكم والجهات التابعة لكم في مؤتمر إكسبو دبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ضرورة المشاركة في المؤتمر؟ وما الإسهامات والنتائج المترتبة على تلك المشاركة؟



2- كشف بعدد أعضاء الوفد المسافر إلى دبي للاشتراك في المؤتمر ومسمياتهم الوظيفية.



3- ما دور كل عضو من أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر بشكل تفصيلي؟



4- كم تكلفة رحلة السفر للمؤتمر؟ مع بيان تفصيلي بكل بنود الصرف.