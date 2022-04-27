أصدر قاض في مانهاتن قرارا بإدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة يوم الإثنين، كما أمر بتغريمه 10 آلاف دولار بسبب «التأخير والإخفاقات المتكررة» في الامتثال للتحقيق الذي أجرته المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بشأن الاحتيال.



وبموجب القرار سيدفع ترامب الغرامة وقدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقا لقرار قضائي سابق.



وقال قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون، مخاطبا ترامب، على الرغم من أنه لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع: «سيد ترامب، أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وأنا آخذ عملي على محمل الجد»، وذلك لدى إعلان القاضي عن قرار الإدانة والغرامة، بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».



وانتقد القاضي الرئيس السابق لاستخفافه بالموعد النهائي لترامب لتقديم جميع الأدلة التي طلبتها جيمس منه. وتقول جيمس إن لديها أدلة على أن شركته العائلية تلاعبت بقيمة أصولها لتحقيق مكاسب مالية. وأصرت محامية ترامب ألينا هابا على أن الرئيس السابق سلم كل ما لديه من وثائق.