كشفت وثائق نشرها مكتب قائد شرطة مقاطعة «سانتا في» الاثنين عن تفاصيل جديدة حول اليوم الذي أطلق فيه أليك بالدوين النار عن طريق الخطأ على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في نيو مكسيكو في أكتوبر الماضي، وكذلك الأحداث التي سبقت الحادث المميت وما بعده.



وتشمل الوثائق تقرير حالة من 204 صفحات يلخص التحقيق، الذي لايزال مفتوحا ومستمرا. ولم يوجه مكتب قائد الشرطة بعد أي اتهامات تتعلق بإطلاق النار، بحسب صحيفة لوس أنجيليس تايمز.



ويأتي نشر الوثائق بعد عدة أيام من توجيه وكالة في نيو مكسيكو توبيخا لاذعا للمديرين الذين يقفون وراء إنتاج «راست»، حيث فرضت غرامة قصوى قدرها 136 ألفا و793 دولارا بسبب انتهاكات السلامة التي أدت إلى وفاة هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.