كشفت دراسة علمية أجريت بالعاصمة السويدية ستوكهولم عن أن زيادة التعرض لتلوث الهواء ترفع من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «جانا نتورك أوبن»، توصل الباحثون من معهد كارولينسكا العلمي إلى أن تلوث الهواء يرفع احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام مثل الانفلونزا وسارس ويمكن أن يساهم أيضا في زيادة معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19. ودرس الباحثون من معهد كارولينسكا عن كثب الصلة بين زيادة التعرض لملوثات الهواء ونتائج اختبارات (PCR) الإيجابية بالنسبة للشباب في العاصمة السويدية ستوكهولم.



ويقول الباحثون إن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ترتفع بنسبة 7% تقريبا عند التعرض لبعض الجزيئات المسببة لتلوث الهواء.