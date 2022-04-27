القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان لما يقرب من 100 ألف مواطن خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.



وتابع أن المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 5 عمليات جراحية لزراعة الكلي، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، كما تم إجراء كل الفحوص الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها بأن كل الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجابتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية.



وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 8 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال ثلاثة أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، تنوعت بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية).



وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدا أن المعهد يتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترديين على المعهد، بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.



من جهته، قال د.محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ان المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية، فتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة منها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات (مناظير ضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى).