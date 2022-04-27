القاهرة - خديجة حمودة



أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرارا بإدراج 20 متهما، من بينهم كوادر وعناصر في جماعة الإخوان الإرهابية، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.



وتضمن قرار المحكمة - الذي نشرته الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) - إدراج شركة أسباير برودكشن هاوس، وشركة دلتا التعمير للاستثمار العقاري، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لذات المدة، وذلك في ضوء طلب الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية المقدم من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة، في شأن إحدى القضايا الخاصة بالجماعة وعناصرها.