القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات



طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، بموافاتها بمشروع الوزارة بشأن خريطة فرص العمل المتاحة من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات، وكذلك مشروع الخريطة الاستثمارية على المستويين الزراعي والصناعي.



يأتي ذلك في إطار مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - بحسب اليوم السابع - خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، موضوع طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن عدم توافر فرص عمل للشباب بالمناطق السياحية والعمرانية بمحافظة مطروح رغم تواجد بعض الجهات بكثافة بمدينة مطروح، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة، ومعاناة أغلب شباب المحافظة من البطالة وعدم توافر فرص عمل مناسبة لهم.



وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع تناول إثارة عدة نقاط تتعلق بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في سبيل توفير مشروعات صغيرة، وبمدى إمكانية تحويل علاقة العمل من علاقة عمل يومية إلى علاقة تعاقدية بناء على احتياجات فعلية للجهات المختلفة.



وتوافقت لجنة القوى العاملة على التوصية بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بموافاتها بمشروع الوزارة بشأن خريطة فرص العمل المتاحة من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، وكذا مشروع الخريطة الاستثمارية على المستويين الزراعي والصناعي.



كما أوصت بضرورة قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافاة لجنة القوى العاملة ببيان بجميع العمالة المؤقتة، واليومية داخل أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية، على مستوى الجمهورية.



وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، إنه نظرا لأهمية هذا الموضوع توافقت اللجنة على استكمال نظر موضوع طلب الإحاطة في اجتماع لاحق يحدد موعده فيما بعد، بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما ودعما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع، ويتضح ذلك في برنامج مبادرة «مشروعك» التي تمول مشروعات صغيرة للشباب، وكذلك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.



وأشار إلى أهمية معرفة خريطة توزيع المشروعات في كل محافظة على مستوى الجمهورية وفرص العمل المتاحة في كل محافظة.



وأوضحت اللجنة أن ممثل الحكومة في الاجتماع، تحدث عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين، مؤكدا أن «مشروعك» مول 191 ألف مشروع في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وفرت نحو مليون و263 ألف فرصة عمل.



ويهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة ومواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع المشاركة المجتمعية.