يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بزيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي. وكان أردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من يناير عن زيارة وشيكة إلى المملكة. لكن لم يتطرق إلى ذلك مجددا مذاك الحين.



وقال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن أردوغان سيزور المملكة وسيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن يعود إلى أنقرة الجمعة.



وسيكون ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «في عداد الوفد» الذي سيستقبل الرئيس التركي، بحسب المصدر.