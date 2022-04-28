عين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف امس بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، وزيرا للخارجية، الأمر الذي يعطي شريكه في التحالف دورا كبيرا في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.



وسيرافق بوتو زرداري (33 عاما)، رئيس حزب الشعب الباكستاني، شريف اليوم الخميس في زيارة إلى السعودية لتعزيز التجارة والاستثمار في مسعى لإصلاح العجز المتنامي في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.



وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي. ويعتبر وزير الخارجية الجديد على نطاق واسع سياسيا ليبراليا وسليل عائلة سياسية رائدة في البلاد.



واغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي عام 2007، كما شنق جده ذو الفقار علي بوتو، الذي كان أيضا وزير خارجية سابقا ورئيسا للوزراء فيما بعد، على يد دكتاتور عسكري عام 1979.