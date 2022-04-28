لبس البنطلون



هل لبس المرأة الصائمة البنطلون يبطل صيامها؟



لا يبطل صيامها ولكن ينقص أجر صيامها.



قبول الصوم



كان عليّ صوم من العام الماضي لم أصمه، فهل يقبل صومي هذا العام؟



يقبل وعليك القضاء بعد صوم ما فاتك من أيام رمضان الماضي مع اطعام مسكين عن كل يوم.



التدخين



هل التدخين يبطل الصيام؟



نعم يفسد الصوم، لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف داخل الأنف وينزل الى الصدر فيكون جرما دخل جوفك فيحصل به الفطر.



إفطار الصائم



هل تحصل المرأة على اجر تفطير الصائم عند اعدادها الطعام أم يجب ان تكون هي من تحضر المكونات؟



ثواب تفطير الصائم لا ينحصر فيمن أطعم الطعام وفطّر الصائمين من ماله بل اذا انفق الرجل على ذلك من ماله كانت المرأة هي التي اعدت الطعام للصائمين فإن للرجل اجر ما انفق من ماله وسعى على تفطير الصائم، ويرجى للمرأة من اجر ذلك بما عملت واطعمت من صنع يدها.



بلع شيئا صلبا



إذا بلع الصائم شيئا صلبا وهو ينظف أسنانه، فهل يفطر؟



لا يفطر، وذلك لأن من شرط افساد الصوم تناول المفطرات وأن يكون ذلك بقصد.



الغيبة



هل الغيبة تفطر الصائم في رمضان؟



الغيبة لا تفطر الصائم والنميمة وغيرها ولكن المعاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره وهي تنقص الأجر.



الكلام الحرام



إذا تحدث الصائم بكلام حرام، فهل يفسد صومه؟



ينقص أجر الصوم ولكن لا يبطل الصيام.