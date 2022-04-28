قال الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ـ الأحزاب).



شهد أنس بن النضير عم أنس بن مالك، لم يشهد بدرا فعاهد ربه ان يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول غزوة يغزوها قائلا: اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا ابا عمر اين؟ قال: واها لريح الجنة اجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل.