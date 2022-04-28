من أكثر الادعية التي تحافظ عليها في شهر رمضان هو ما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» (صحيح ابن ماجه 3119).



فالسائل في هذا الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والمجيب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك دعاء افضل من هذا لدلها عليه، وايضا من الادعية التي يجب علينا المحافظة عليها هي تلك الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اوتي جوامع الكلم، فتجد ادعيته صلى الله عليه وسلم تشتمل على خير الدنيا والآخرة من دون تكلف او تنطع بالقول، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في القول والعمل.



الشيخ ماجد الشيباني