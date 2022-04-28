أطلقت شركة صواريخ الفضاء «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك، 4 رواد فضاء آخرين في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة «ناسا» بينهم طبيب تحول إلى رائد فضاء وعالم جيولوجيا متخصص في الانهيارات الأرضية على كوكب المريخ. وذكرت قناة «فرانس إنفو تي في» الاخبارية الفرنسية ان المركبة المكونة من صاروخ «فالكون 9» يتألف من مرحلتين، تعلوها كبسولة «كرو دراجون» يطلق عليها اسم (فريدم)، انطلقت بطاقمها المكون من 4 أفراد من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في «كيب كنافيرال» في ولاية فلوريدا الأميركية.



ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 17 ساعة لبدء مهمة علمية مدتها 6 أشهر تدور على ارتفاع نحو 420 كيلومترا فوق الأرض.