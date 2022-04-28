أكدت اختصاصية في علم النفس استعان بها محامو الممثل جوني ديب، في شهادة أدلت بها أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي رفعها النجم على طليقته أمبير هيرد، أن الممثلة تعاني اضطرابات في الشخصية.



وأفادت المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي شانون كاري بهذا التشخيص الذي توصلت إليه بعدما عاينت الممثلة البالغة 36 عاما ضمن جلسات امتدت 12 ساعة في ديسمبر 2021.



وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات كتلك التي لوحظت لدى امبير هيرد «يتفاعلون بطريقة عنيفة»، مضيفة أنهم «غالبا ما يتصرفون بأذية تجاه شركائهم».



وسعى محامو الممثلة إلى دحض أقوال كاري، مشيرين إلى أن الاختصاصية في علم النفس تعمل لحساب الطرف الخصم، لكن الأخيرة شددت على أنها تتحدث «عن حقائق علمية».



وأشارت إلى أن هيرد، وخلال اختبار أجرته كاري خلال إحدى الجلسات، أظهرت «مبالغة كبيرة» في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة والتي ربما قد تكون عانت منها جراء العنف المنزلي المزعوم.