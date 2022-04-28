أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتام مبادرة «المليار وجبة» بنجاح وتحقيقها لأهدافها في توفير مليار وجبة للمحتاجين، مؤكدا ان الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في اعانـــة المحتاجين.



وكشف، في تدوينة بحسابه على تويتر، عن نجاح الحملة في جمع 600 مليون وجبة، ومساهمة سموه بــ 400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار، موجها الشكر لجميع المساهمين في اكبر مبادرة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين خاصة الفئات الضعيفة من الاطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والازمات حول العالم.



وقال في تدوينته: نختتم بحمد الله حملة «المليار وجبة» بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال اعمال و320 ألف فرد، ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ 400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة، نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن واطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل.