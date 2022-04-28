عبدالله الراكان



أعلن نائب رئيس البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري أن البنك قام بتوزيع ما يقارب 155 الف وجبة حتى ليلة 26 من شهر رمضان المبارك بواقع 6000 وجبة يوميا توزع على العمال في مناطق الكويت، وأملنا الوصول إلى 200 ألف وجبة في نهاية الشهر الفضيل.



واضاف الأنصاري في تصريح لـ«الأنباء» خلال مشروع توزيع افطار صائم في سوق شرق ان هذاء المشروع يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الخيرية التي اطلقها البنك خلال الشهر الفضيل وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، مشيرا الى أن حملة افطار صائم مستمرة منذ 7 سنوات وينفذها بنك الطعام، موضحا أن مشروع افطار الصائم جزء من قيمنا الانسانية ومساعدة للعمال على تأدية شعيرة من شعائر الاسلام وهي الصيام خاصة ان اغلب العمال لا يسعفهم الوقت في طبخ الفطور وبالتالي نوفر للعمال هذه الوجبة للتسهيل عليهم ضمن أسس التكاتف المجتمعي التي تتم في شهر رمضان وكذلك بغير رمضان لمساعدة الأسر المتعففة.



واشار الأنصاري الى ان بنك الطعام والاغاثة منظمة غير ربحية تعمل خارج وداخل الكويت لكن بعد جائحة «كورونا» قررنــــا ان نركز انشطة البنك داخل الكويت، حيث ان عملنا في المجال الغذائي وتوفير الاغذية للاسر المتعففة والتي تشمل 3 فئات هي الايتــــام والمطلقات وضعاف الدخل.



وأشاد الأنصاري بجهود أمانة الأوقاف في تسهيل جميع السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية وايضا المساهمين من شركات القطاع الخاص والبنوك والمتبرعين الكرام والذين كان لدعمهم الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على كويتنا باليمن والبركات.