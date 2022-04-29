أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس توزيع 1070 قسيمة شراء بقيمة 50 دينارا للقسيمة على الأسر المحتاجة بمناسبة عيد الفطر المبارك والمسجلين بكشوفات الجمعية.



وقـال مــديـــر إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعيــة خالــــد الزيـــــد لـ «كونا» على هامش الفعالية إنه تم توزيع تلك القسائم على الأسر المحتاجة في الكويت والمعتمدة بكشوفات الجمعية بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم.



وأضـــاف الزيــــد أن المستفيدين سيتوجهون لشراء كسوة عيد الفطر من المحلات المخصصة لتغطية احتياجات الأطفال والأيتام وكبار السن ما يسهم في إرسـاء روح البهجة على الجميع مؤكدا أهمية دعم الأسر المحتاجة لمواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عنهم.



وأوضح أن الجمعية لن تتوقف عن مد أياديها البيضاء لمساعدة المحتاجين وقضاء احتياجاتهم ورعاية مصالحهم وتوفير الدعم المعنوي والصحي والإغاثي والتعليمي لهم، إذ دأبت الجمعية على توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر المحتاجة طوال العام ويندرج توزيع قسائم الشراء ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية سنويا. وذكر أن الجمعية خصصت في مقرها فريقا تطوعيا لخدمة الأسر المحتاجة لتوزيع قسائم الشراء والسلال الغذائية والمستلزمات الصحية معربا عن بالغ الشكر للمتطوعين والمتطوعات على دورهم الإنساني في خدمة المجتمع، مشيرا الى برامج المساعدات العينية التي تقدمها الجمعية بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية وإلى توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وإفطار الصائم على العمالة الهامشية طوال شهر رمضان الفضيل.



وأكد حرص الجمعية مد جسور التعــاون والشراكة الإنسانية والخيرية مع المحسنين والمتبرعـــين والقطاع الخاص الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين وشرائح أخرى في المجتمع، مبينا انها تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على المحتاجين داخل البلاد، مشيرا إلى أن عطاء الكويت لن يتوقف داخل البلاد أو خارجها.