طارق عرابي



رحب الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء والخاصة بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدا ان ذلك يعني عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل بعد أكثر من عامين على الجائحة التي أضرت باقتصاديات العديد من دول العالم بما فيها الاقتصاد الكويتي.



وأضاف أن مظاهر الحياة الطبيعية عادت إلى الكويت بشكل كامل بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة الكويتية، حيث عززت القرارات الأخيرة من عودة الثقة والانتعاش من جديد إلى الاقتصاد الكويتي الذي يعتبر من ضمن الاقتصادات الخليجية القوية والمتينة والتي استطاعت التغلب على تبعات الأزمة وتجاوزها بشكل أسرع مما كان متوقعا.



ودعا الدغيشم إلى نسيان الماضي والتفكير بالمستقبل، لأن التفكير في الماضي لن يفيد بشيء، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية بما فيها الأداء المستقر للبنوك الكويتية وللعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إنما تدعو إلى التفاؤل بأن القادم أجمل، وأن الاقتصاد الكويتي كان ومازال اقتصادا قويا ومتينا وقادرا على التغلب على الكثير من الأزمات وجعلها من الماضي.



وأشار إلى أن تحسن أسعار النفط ساهم وبشكل كبير في انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ما انعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية وحركة المجمعات التجارية والأنشطة الأخرى، وأعاد الثقة للمواطنين والمقيمين بأن الأمور عادت إلى سابق عهدها من دون أي قيود أو معوقات، وبالتالي فإن التفاؤل هو سيد الموقف للمرحلة المقبلة.





