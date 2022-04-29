أسامة دياب

أعلنت حكومة جمهورية كوريا أنها ستستأنف السماح بدخول المواطنين الكويتيين إلى أراضيها دون تأشيرة.

وذكرت الحكومة الكورية أنه اعتبار من أول مايو 2022 سيتمكن المواطنون الكويتيون من زيارة جمهورية كوريا عن طريق تقديم طلب للحصول على تصريح K-ETA (نظام تصريح السفر الإلكتروني في كوريا)، وهو عبارة عن تصريح سفر يمنح للأجانب الذين يعتزمون زيارة جمهورية كوريا دون الحاجة الى تأشيرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الكورية لدى البلاد، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يتوجب على المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة جمهورية كوريا بدون تأشيرة الدخول إلى الموقع الرسمي وتقديم طلب للحصول على K-ETA وتعبئة بياناتهم الشخصية ومعلومات السفر على موقع K-ETA ، أو عن طريق تطبيق الهاتف قبل 72 ساعة من ركوب الطائرة لدخول كوريا ( رابط الموقع: www.k-eta.go.kr تطبيق الهاتف: m.k-eta.go.kr ).

وسيتمكن الكويتيون من خلال تقديم الطلب للحصول على K-ETA من زيارة جمهورية كوريا بدون تأشيرة لمدة 90 يوما في حال كان الغرض من الزيارة هو السياحة أوالعلاج أو حضور الاجتماعات العمل أو المؤتمرات أو زيارة العائلة والأقرباء.

وستكون K-ETA صالحة لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليها، ويمكن لحامليها الدخول عدة مرات خلال فترة الصلاحية طالما لم يطرأ تغيير على المعلومات الشخصية التي تم إدخالها، علاوة على ذلك، سيتم إعفاء المسافرين الحاصلين على K-ETA من تعبئة وتسليم بطاقة بيانات الدخول مما يمكنهم من إنهاء إجراءات الدخول بسهولة ويسر. وسيحصل مقدمو الطلبات على النتائج عبر الإيميل خلال 72 ساعة بعد إتمام الطلب، ونحن على ثقة بأن النظام الجديد المعتمد سيسهم بشكل كبير في تعزيز التبادلات الشعبية بين جمهورية كوريا والكويت.