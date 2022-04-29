التقى المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه بقصر السيف د.عبدالله محمد المطوع مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتقنية المعلومات ومستشار دولي لدى اليونيسكو بالأمم المتحدة بقضايا الذكاء الاصطناعي والمستشار العلمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست».

وأكد الحمود خلال اللقاء أهمية التكنولوجيا كأداة لتحفيز الابتكار وتعزيز مشاركة الأسرة والشباب في الحياة وتطوراتها في مجال تقنية التحول الرقمي واستخدام الروبوتات، مشيرا إلى ضرورة خلق بيئة تعليمية وثقافية في المدارس لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمتنوعة.

وأضاف أن تطوير التعليم يعتبر هاجسا لكل الدول التي تهتم بالتنمية البشرية وبطاقاتها الشبابية وبناء جيل مثقف وواع نحو إنشاء جيل قائم على المعرفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.