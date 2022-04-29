يسر ايكيا الحميضي الإعلان عن اسم الفائز المحظوظ في السحب الأول لـ «ايكيا» هايل العنزي، حيث تم سحب القرعة بإشراف من وزارة التجارة والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية المتبعة.



وتسلم العنزي جائزته من قبل، مدير معرض ايكيا الأفنيوز مرصد الآجي، وذلك خلال حفل خاص أقيم في معرض ايكيا 360، والجائزة عبارة عن تجديد المنزل بمنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها 10 آلاف دينار، تشمل الأثاث والتخطيط والتصميم والتوصيل.



هذا، ولايزال لدى جميع العملاء فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التالية، وما عليك سوى إنفاق 10 دنانير أو أكثر في أي من معارض ايكيا في الكويت، وكل 10 دنانير تنفقها ستمنحك دخولا واحدا في السحب للفوز بـ 10 آلاف دينار، وكلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز.



ماذا تنتظر لكي تكون الفائز المقبل؟! تسوق الآن من أي من معارض ايكيا في الكويت (الأفنيوز، 360، والعاصمة مول)، وعبر الإنترنت (موقع ايكيا وتطبيق ايكيا).. حظا موفقا.



وتقدم ايكيا الأثاث المنزلي ذا الجودة والتصاميم الجميلة والعملية، ودائما بأسعار تناسب الجميع. وتراعي ايكيا في انتاجها المعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة. هناك عدة شركات لملاك مختلفين يعملون لعلامة ايكيا التجارية، وجميعهم يتقاسمون الرؤية ذاتها: «من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس». إيكيا شركة سويدية رائدة في مجال الأثاث المنزلي منذ العام 1943.