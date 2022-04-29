اختتمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها الرئيسية لتحدي الشهيد الرمضاني بالتعاون مع شركة Suffix لإدارة الأنشطة الرياضية، والذي هدف إلى تشجيع أفراد المجتمع من كل الأعمار على اتخاذ نمط حياة صحي ونشط خلال الشهر الفضيل، واستمر طوال شهر رمضان المبارك في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد.



وبينت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا البرنامج الرياضي الفريد من نوعه أتى انطلاقا من استراتيجيتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه قطاعي الصحة والرياضة، حيث تقوم زين وبشكل دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المبتكرة، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في المجتمع.



واستمر تحدي الشهيد الرمضاني طوال شهر رمضان المبارك، وقدم للجمهور فرصة مميزة للمشاركة بالمشي أو الركض بحديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مشترك، حيث قام المشاركون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي، ومن ثم تسلم شريحة ذكية من الجهاز الخاص في حديقة الشهيد، والتي بإمكانها تتبع عدد الخطوات والمسافة التي يقطعها كل مشترك، وتنافس الجميع على جمع أعلى عدد ممكن من النقاط.



وشمل تحدي الشهيد الرمضاني أيضا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المميزة طوال الشهر الفضيل، مثل تحدي البحث عن الكنز، والتمارين البدنية بالتعاون مع النوادي الرياضية في الكويت، والتمارين الرياضية للأطفال، وحفل زين للقرقيعان، وغيرها المزيد، وذلك بهدف إبراز أهمية الحركة والنشاط البدني لجسم الإنسان خلال الصيام، وتحفيز المشاركين للتمسك بعادة الرياضة حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.



وأشارت «زين» إلى أن دعمها لهذه الفعالية أتى في إطار برنامجها الرمضاني المكثف تحت إطار حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، والتي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من البرامج الصحية والتطوعية والثقافية والإنسانية والدينية والترفيهية والرياضية كعادتها السنوية احتفاء بالشهر الكريم.



وتحرص «زين» على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية على مدار العام وخلال الشهر الكريم بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور مهم وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت.