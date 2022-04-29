كشف فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع تفاصيل تشكيلته المختارة والحصرية من الأطباق المعدة لوجبات الغداء والعشاء التي تتيح للضيوف طريقة مثالية لقضاء عيد فطر مبارك لا ينسى مع العائلة والأصدقاء، حيث يعد الفندق بتجربة تناول طعام ممتعة تجمع الضيوف وأحباءهم لمشاركة اللحظات الثمينة خلال الاحتفالات التقليدية مع نهاية شهر رمضان المبارك.



ويوفر الفندق تجربة استثنائية لضيوفه للاحتفال بأجواء العيد مع إطلالات بانورامية خلابة على مدينة الكويت في الطابق الـ 21، حيث سيستمتعون بمجموعة من وجبات الغداء والعشاء بأسلوب فريد، حيث ينضم مطعما سنتوهو الأسيوي وداي فورني الإيطالي حتى يشكلا مطعما واحدا الذي يمزج أصالة الشرق بحداثة الغرب، ليقدم تجارب طهي ثرية في مطعم داي فورني الإيطالي، ومزيجا من المأكولات الآسيوية المتنوعة في مطعم سنتوهو، الوجهة الأولى لعشاق المأكولات الآسيوية. ومن خلال قائمة الأطباق المميزة.



كذلك، يمكن للضيوف تذوق شريحة لحم التوماهوك في مطعم داي فورني، أو الاستمتاع بالمحار في ركن المأكولات البحرية، إلى جانب خيارات ركن الأجبان الإيطالية، وتشكيلات الحلويات الإيطالية المحببة، والزوار على موعد أيضا مع الموكتيلات المنعشة المستوحاة من الثقافة الآسيوية بما في ذلك ساموراي موهيتو وطوكيو نايت، مع نافورة الشوكولاتة «غرين ماتشا».



ويقول تييري بابييه، الشيف التنفيذي: «في فورسيزونز، الوجبة المتميزة تعني ابتكار فرص رائعة للتواصل بين الناس، والاستمتاع بوقت مبهج برفقة أحبائهم وأصدقائهم. ومن دواعي سروري حقا الجمع بين رواد المطعم، وتقديم تجربة لا تنسى عبر التعاون بين مطعمي داي فورني وسنتوهو للترحيب بالضيوف، وإتاحة المجال لمشاركة لحظات العيد الخاصة، وصنع لحظات جميلة تدوم ذكراها».