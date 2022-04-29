تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم أمس من ضبط كيلوين من مخدر الشبو و10 متسولين من جنسيات مختلفة.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال مكافحة المخدرات عن حيازة شخص من غير محددي الجنسية لمواد مخدرة ورغبة في تصريفها، وعليه تم إرسال مصدر بشري وتم الاتفاق معه على شراء كمية من المخدرات مقابل منزل المتهم في الصليبية، وبعد استصدار إذن نيابي وخلال تسليم المتهم المخدرات لمصدر المباحث جرى ضبطه، وبالانتقال إلى مسكنه عثر بداخله على لفة المضبوطات وهي عبارة عن كيلوين من الشبو إلى جانب ميزان حساس، وتمت إحالته إلى النيابة بتهم حيازة مخدرات والاتجار بها. أما رجال المباحث الجنائية فنفذوا حملة لملاحقة المتسولين وتم ضبط 5 سيدات و5 رجال منهم 4 وافدين يتسولون المارة بارتداء ملابس النظافة والتجول بين المركبات.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة قامت بضبط مركبتين ظهرتا بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقيامهما بالاصطدام ببعضهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



يشار الى أن «الأنباء» نشرت ان «الداخلية» بصدد ضبط قائدي المركبتين.