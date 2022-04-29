محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ولليوم الثاني على التوالي نقاطا أمنية تقوم على تأمين دور العبادة في العشر الأواخر من رمضان، حيث قام الشيخ أحمد النواف أمس يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بجولات تفقدية في عدة محافظات، حيث كان في مقدمة مستقبليهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي وعدد من القيادات الأمنية، وبدأت جولة الوزير بمحافظة حولي، حيث التقيا مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي.

واعتبر الشيخ أحمد النواف ما يقوم به رجال الأمن من تأمين دور العبادة والانتظار المنظم طوال شهر رمضان، وتحديدا في العشر الأواخر، ليس بغريب على رجال الأمن الذين يبرهنون ومع كل مناسبة على العمل بروح الفريق الواحد واضعين نصب أعينهم الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.

وردا على سؤال حول قطاع خفر السواحل، خاصة بعدما أثير من محاورات، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن خفر السواحل سيعود أفضل مما كان، مؤكدا دعم وزارة الداخلية للقطاع وتوفير كل ما يلزم للقيام بواجباته.