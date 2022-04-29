سعود عبدالعزيز



تمكن رجال جمرك ميناء الشويخ من ضبط كمية ضخمة من الخمور تقدر بـ 14720 زجاجة خمر في البلاد.

وفي تفاصيل الضبطية، فإن رجال جمارك الشمالية- مراقبة التفتيش والاستيداع الجمركي بميناء الشويخ، اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الخليجية تحتوي على بضاعة عبارة عن أوان منزلية، وكانت يقظة رجال الجمرك لها بالمرصاد، حيث لم تنطل عليهم خدعة احتواء الحاوية على تلك البضاعة المنزلية التي وضعت لمحاولة التمويه عليهم، فتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، ما أسفر عن العثور على مشروبات كحولية تقدر بما يقارب 1240 كرتونا، تحتوي على 14720 زجاجة خمر، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

من جهته، ثمن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، يقظة أبنائه من منتسبي الإدارة العامة للجمارك في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعة، مؤكدا أن رجال الجمارك وبخبرتهم العريقة وبما يتم توفيره لهم من أجهزة ومعدات متقدمة، بالمرصاد للمهربين الذين يستهدفون الكويت بكل شر.

ونقل شكر معالي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على جهود المفتشين وحرصهم على بلدهم وحثهم على الحفاظ على مستواهم في العمل، مؤكدا أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.