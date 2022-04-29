تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً ديبلوماسياً حثيثاً يبرز مكانة المملكة ودورها في مختلف القضايا والملفات الاقليمية والدولية، فقد توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى المملكة في زيارة رسمية أمس تستمر يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال أردوغان في لقائه مع الصحافيين بالمطار قبيل توجهه إلى السعودية، إن زيارته «مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء عهد جديد من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين»، وقال «سنفتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية»، مؤكدا انه سيستعرض «العلاقات التركية ـ السعودية بكل أبعادها»، وأضاف: «اعتقد وارى انه من مصلحتنا المشتركة زيادة تعاوننا مع المملكة في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية وصناعات الدفاع والتمويل».من جهة اخرى، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن خادم الحرمين استقبل في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونواب رئيس المجلس أول من أمس.



وأضافت ان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني هنأوا خادم الحرمين بشهر رمضان المبارك، مشيدين بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان. وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكدا حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.



كما توجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف إلى المملكة أمس في أول زيارة خارجية له، منذ تسلمه مهام منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقال شريف عبر تويتر أمس «أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا»، مضيفا أن المملكة «لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا». وأكد شريف في تصريحات للصحافيين قبل مغادرة باكستان أن زيارة السعودية تمثل فرصة «لتجديد وإعادة التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة مع قادة المملكة» واصفا إياها بأنها واحدة من «أعظم أصدقاء باكستان».



وأضاف أن «باكستان والسعودية مرتبطتان بعلاقات أخوية راسخة وثابتة مبنية على أساس متين من الثقة المتبادلة والدعم»، معربا عن امتنانه للمملكة على ما تقدمه من دعم متواصل لباكستان التي لا تتوانى في الوقوف الى جانب المملكة وأشقائنا السعوديين». وذكرت الحكومة الباكستانية في بيان أن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام تأتي تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.



وأوضحت أن شريف سيعقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع قادة المملكة تركز بشكل خاص على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للأيدي العاملة الباكستانية في السعودية. وأضافت ان الوفد المرافق لرئيس الوزراء يضم عددا من الوزراء من بينهم الدفاع والمالية والإعلام اضافة الى بيلاوال بوتو زرداري الذي عين وزيرا للخارجية. والوزير سليل العائلة السياسية الأكثر نفوذا في باكستان ونجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ويبلغ 33 عاما.



وشهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات وانتقلا إلى السعودية العام 2000 بعد انقلاب أطاح بنواز قبل ذلك بعام.