الاختبارات



هل الامتحانات تبيح الفطر في رمضان؟



٭ لا أبدا، بل قد يعينه الصيام عليها بعون الله له، كيف يباح له الفطر بهذا الأمر الذي لا يعد عذرا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم المعاصرين؟ فليتق الله أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات ولتنشرح صدورهم بعبادة الصوم الذي هو من أجلّ العبادات التي تقرّب الى الله تعالى.



التبرع بالدم



هل التبرع بالدم يؤثر في الصيام؟



٭ نعم، اذا كان كثيرا فإنه يفطر لأنه يوهن البدن وأشبه بالحجامة فإنها تفطر للحديث ولقول جمع من أهل العلم.



زراعة الأسنان



ما حكم حفر السن أو قلعها أو زراعة السن أثناء الصوم؟



٭ قلع الضرس او حفره لا يؤثر في صحة الصيام ولكن يتحرز من دخول شيء الى الجوف من الدم او العلاج ونحوه وكذلك زراعة السن لا تؤثر ولكن يتحرز، وإذا كان الأولى ان يؤخر ذلك الى الليل ان أمكن. والله أعلم.



صامت وهي حائض



ما حكم المرأة إذا صامت وعليها الحيض ولم ينقطع؟



٭ عليها إعادة ذلك اليوم الذي صامته مادام الدم لم ينقطع والغسل مع الدم لا يفيد، لابد ان يكون غسلها بعد ان تتطهر وبعد رؤية القصة البيضاء او بعد ظهور وتبين النقاء بقطن ونحوه حتى ترى ان الحيض قد انقطع ولم يبق له أثر.



إبر مغذية



وصف لي الطبيب أن أستمر على إبر مغذية، فهل صيامي صحيح؟



٭ الإبر المغذية تفطر الصائم اذا تعمد استخدامها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم.