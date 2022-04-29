(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)، إن أعطاك أو منعك، سواء كنت سليما معافى، او مريضا سقيما، غنيا او فقيرا عبدا او أميرا، كل هذه الاختلافات في الحظوظ ما هي إلا وجه من وجوه الاختبارات الدنيوية كأننا جميعا نمتحن وكل منا له اختبارات في مواد خاصة به، لا يشبه اختباري اختبارك وكل إنسان ممتحن في المنع والعطاء حتى آخر نفس، فمن سار على نور هذه الآية نجا وأفلح والعاقل من يسعى ليخرج بنتيجة فائز بامتياز، فاز حينما حافظ على الفرائض في وقتها، معلقا قلبه بالله أكبر، كانت منبهه، انه مخلوق ليبلوه الله هل يحسن العمل.



فاز بأخلاقه وحسن تعامله، يسابق بابتسامة بكلمة طيبة ينشر البشر أينما حل وارتحل يثقل ميزانه بحسن أخلاقه، يبتعد عن المعاصي بعده عن النار، يذكر ربه ليلا ونهارا مستمدا منه العون على ابتلاء الحياة فإذا هو سائر على نور من الله لا ينطفئ.



حاملا للنبراس لكل من ظل عن معنى الحياة والهدف منها:



(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور).