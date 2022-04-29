بشرى شعبان



أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز الإيواء بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عامر العنزي في تصريح خاص لـ«الأنباء» حرص الهيئة على العمل الدؤوب لتذليل أي إشكالية أو عقبة تواجه أي إجراء من إجراءات الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا أن الإدارة لا تألو جهدا في اعتماد الحلول ومن ضمنها آلية عمل لحل مشكلة لوحات المرور والذي كان لدينا قبل شهر رمضان ما يقارب الـ2500 لوحة مرور موجودة بالهيئة لم تتم طباعتها حتى الآن وبفضل الله وخلال فترة وجيزة تم اعتماد آلية تطويرية لإنجاز لوحات المرور ومن خلال هذه الآلية تم إنجاز كافة اللوحات التي كانت متواجدة ولا يوجد الآن أي تأخير لأي لوحة مرور وذلك بعد تقليص مدة إنجاز اللوحة خلال خمسة أيام عمل ونعمل على أن يتم إنجازها في القريب العاجل خلال ثلاثة أيام فقط.



وبالنسبة لنوعية اللوحة الخاصة، قال إن الهيئة تعمل على تطويرها بشكل دائم بما يتواكب مع طبيعة الكويت والظروف المناخية، وأشار إلى وجود خطة تتم دراستها على استخدام نوع المادة التي تستخدم في أوروبا بالمستقبل وهي يحتاج إلى موافقات من جهات الدولة لاستيراد هذه المواد الخاصة، موضحا ان هناك تواصلا دائما مع وزارة الداخلية وإدارات المرور لمناقشة ومعالجة أي ملاحظة على اللوحات والهيئة تأخذ مباشرة ملاحظات الداخلية من حيث وضوح الكتابة وتعليق الاسم باللغتين العربية والإنجليزية ومدة صلاحية اللوحة من مسافة بعيدة.



اما فيما يخص المشاكل التي تواجه أولياء أمور المعاقين أو أبنائنا من ذوي الإعاقة، قال العنزي: هناك دائما حل ضمن الاجتماعات الدورية وتعالج اي إشكالية تواجههم خلال الدورة المستندية لتنفيذ معاملاتهم.



وأشار إلى أن الهيئة انطلقت في فتح الصالات التي تستقبل المعاقين وأولياء أمورهم في كل من محافظة الجهراء والأحمدي (جنوب الصباحية) ومنطقة إشبيلية في محافظة الفروانية وأخيرا تم افتتح مكتب لمحافظة العاصمة في نادي الصم بمنطقة غرناطة، وينجز من خلالها كافة معاملات، وإجراءات ذوي الإعاقة، موضحا ان الهيئة ومنذ فترة طويلة تعتمد «الأونلاين» في إنجاز المعاملات ذوي الإعاقة، لذا نناشدهم استخدام «الأونلاين» الذي يسهل عليهم الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، كما نتمنى عليهم متابعة المعلومات والقرارات التي تصدر من الهيئة عبر الإطار والمواقع الرسمية للهيئة. وبين العنزي أن 95% من معاملات الهيئة تحولت إلى رقمية بدلا من الورقية وباستطاعتهم تقديمها «اونلاين».