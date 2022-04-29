الأمر يعود إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأنه للاتحاد

أسامة دياب



أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د.كريستين تودور، أن الكويتيين والقطريين لايزالون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشينغن.



وأضاف في تصريح صحافي «أنه قبل أيام من الاعلان الرسمي من المفوضية الأوروبية عن اقتراح رفع متطلبات التأشيرة لمواطني الكويت وقطر نشرت بعض المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن المواطنين الكويتيين والقطريين لم يعودوا يحتاجون الى تأشيرة للسفر الى منطقة الشينغن إلا أنه من المهم أن ندرك أنه وبينما المقترح يعتبر إقرارا مهما بشراكتنا القوية مع الكويت وقطر، فهو يعد خطوة أولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل والتي سوف ينتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر بدون تأشيرة ولكن الى أن نصل الى هذا الإنجاز النهائي، ما يزال الكويتيون والقطريون بحاجة الى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشينغن».



وقال السفير تودور: بعد تقييم المعايير المنصوص عليها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمتطلبات التأشيرة، توصلت المفوضية إلى نتيجة مفادها أن الكويت وقطر لا تشكلان أي خطر يذكر فيما يتعلق بالهجرة، كما أنهما يعززان التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا الأمنية ويصدران جوازات سفر بالسمات البيولوجية (البيومترية) وهو شرط مسبق للسفر دون تأشيرة للاتحاد الأوروبي. لقد قامت الدولتان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في البلدين وهما أيضا شريكان تجاريان مهمان للاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال الطاقة.



وتحدث تودور عن تفاصيل القرار حيث أشار إلى انه بموجب هذا المقترح فإن الكويتيين والقطريين الذين يحملون جوازات سفر بالسمات البيولوجية (البيومترية) لن يحتاجوا الى التأشيرة عند السفر الى الاتحاد الأوروبي في زيارات قصيرة تجارية أو سياحية أو عائلية لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما.



وعن الخطوات المقبلة بعد اقتراح رفع متطلبات التأشيرة، قال: يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، مشيرا إلى أنه بداية سوف يقوم البرلمان بالتصويت بأغلبية بسيطة وبعد ان يتبنى البرلمان موقفه، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفا مختلفا ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءة ثانية.



وتابع أن كلا من البرلمان والمجلس لا يخضعان لأي وقت محدد من أجل إكمال القراءة الأولى حيث يمكن ان تستغرق العملية برمتها ما يصل الى ثلاث قراءات. ولو تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترح، فإن المفوضية الأوروبية ستتفاوض على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الكويت وقطر على التوالي من أجل ضمان المعاملة بالمثل بشكل كامل فيما يتعلق بالتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي.



وبين أن السفر دون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر سيبدأ عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول ولكن نظرا لتعقيدات الاجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي، فإن من الصعب تقدير المدة التي سوف يستغرقها كامل العملية.