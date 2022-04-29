جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبداللهيان أمس تناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.



من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف معهدا صينيا في جامعة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ‏وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكدت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مجددة الدعوة إلى المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومتي وشعبي باكستان والصين ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.