وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، قال في مقدمته، نما إلى علمي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بخدمة تحويل رواتب المتقاعدين في البنوك الأجنبية بالخارج، وبناء عليه يرجى تزويدنا بالتالي:



1 ـ ما مدى صحة هذه المعلومات المذكورة أعلاه، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما عدد هذه التحويلات الشهرية؟



2 ـ ما الدول التي يتم تحويل الرواتب إليها؟



3 ـ منذ أي عام بدأت المؤسسة في تحويل هذه الرواتب للمتقاعدين بالخارج؟



4 ـ ما الإجراءات الإدارية لطلب تحويل راتب المتقاعد إلى الخارج؟ وهل تتم عن طريق التوكيل الرسمي؟