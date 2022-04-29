هل النظام المستخدم لحفظ الشهادات المعادلة يدوي أم إلكتروني وما تاريخ التحول من الأرشفة اليدوية إلى الإلكترونية ؟

ما مدى مشروعية القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ واستيفائه لجميع الأركان القانونية الصحيحة في إسناده القانوني؟



وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، عن عدد الشهادات التي تمت معادلتها والتي تم رفض معادلتها من الوزارة.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 44 الصادرة في تاريخ 2015/3/3، وما يثبت نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الرسمي للوزارة مع تاريخ النشر - إن وجد -، وإن لم ينشر القرار 44 فما أسباب عدم النشر وأثره القانوني في تطبيق القرار والشهادات المعادلة استنادا إليه؟ وهل طبق في معادلات بعض الشهادات؟



2- عدد الشهادات التي استندت إلى القرار السابق (44 الصادر في تاريخ 2015/3/3) في معادلتها منذ تاريخ صدوره إلى تاريخ إلغائه بالقرار الوزاري رقم 126 الصادر في 2017/7/2 (مع صورة ضوئية من الشهادات مع إخفاء أسماء الأشخاص).



3- عدد الشهادات التي قدمت ورفضت معادلتها معللة السبب بالقرار رقم 206 الصادر في 2007/10/22 والواقع بداية بدراستهم في تاريخ 2015/3/3 حتى تاريخ 2017/7/2 (مع صورة ضوئية من طلبات المعادلات والقرار الإداري الرافض للمعادلة لكل شهادة أو الردود بالرفض مع إخفاء أسماء الأشخاص)، مع بيان أسباب رفض المعادلات.



4- عدد الشهادات التي رفضت معادلتها بالعموم من تاريخ 2017/10/22 حتى تاريخ 2017/7/2، مع صورة ضوئية من الشهادات، والقرار الإداري لكل شهادة (مع إخفاء أسماء الأشخاص).



5- هل طبق القرار رقم 206 الصادر في تاريخ 2007/10/22 في الفترة من 2015/3/3 حتى تاريخ 2017/7/2 ومدى مشروعية تطبيقه في هذا الوقت (وقت إلغائه)؟ وهل استند إليه في أي قضايا رفعت أمام المحاكم الكويتية في هذه الفترة؟



6- صورة ضوئية من القرار رقم 9 الصادر في تاريخ 2 يونيو 2013، وتبيان المصدر له والموقع على ما فيه وصفته القانونية في التوقيع والإصدار، وإرفاق صورة ضوئية من تفويض الوزير في وقته له بالتوقيع، أو أي ما يدل على حقه في إصدار مثل ذلك القرار، وهل هو قرار أكاديمي أو إداري أو وزاري في الرد، وهل راجعتم الوزير آنذاك في إصداره أو جهة غير الجهة الموصية والموقع على ما فيه أم أن القرار كان فرديا؟ وما مدى مشروعية القرار واستيفائه لجميع الأركان القانونية الصحيحة في إسناده القانوني واتباع اللوائح في إصداره من اجتماع لجان وغيره؟



7- صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 271 الصادر في تاريخ 3 أكتوبر 2012.



8- هل النظام المستخدم لحفظ الشهادات المعادلة يدوي أم إلكتروني؟ وما تاريخ التحول من الأرشفة اليدوية إلى الإلكترونية - إن وجد؟