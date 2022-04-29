دمشق - هدى العبود



من لوكيشن التصوير كان لقاؤنا مع الفنانة تولاي هارون، ونظرا لضيق الوقت سألناها مباشرة، ما العمل الفني الذي أشهرك فنيا؟ «فأجابت مسرعة مسلسل جواهر قالتها بحب ومرارة.. ترى لماذا؟!» لأننا عدنا معها إلى ذاكرة عام 1994.



وتساءلت: هل نسيتم لؤلؤة الفتاة الصغيرة التي تصرخ بأعلى صوتها حاضر عمتي، تراقب عن كثب كل شيء وتدرك التفاصيل التي تدور حول تلك العائلة التي قدمت قصة حب تعتبر ملحمة في ذلك الوقت، ونالت من الشهرة العربية الكثير من حيث الأشعار والحب والود بين الشيخ حمد وزوجته، ويعتبر مسلسل «جواهر» من أشهر المسلسلات البدوية السورية التي تم عرضها، حيث تناول المسلسل قصة رومانسية عاطفية بين حمد وجواهر والتي هي الفنانة «مرح»، وبعد زواجهما تحدث الكثير من المشاكل من أهمها عدم قدرتهما على الإنجاب، وهذا ما جعل الكثير من المشاكل تحدث وخصوصا من أهل حمد، الذين قرروا أن يقوم حمد بالزواج من فتاة أخرى، اسمها زوينة، ولكن بعد خطوبته على الفتاة، يتبين أن جواهر حامل، فيفرح حمد ويطالب بالرجوع إلى جواهر، إلا أنها تطلب منه أن يقوم بتطليق الزوجة الثانية، ولكن قبل أن يقوم بتطليق الزوجة الثانية يكتشف أنها أيضا حامل، وهذا ما يدفع كل منهما إلى التنازل للعيش مع الأخرى في سبيل رعاية أطفالهم معا ومع أبيهم حمد، وأنهت القصة الجميلة التي كانت وراء شهرتها الفنية قائلة: «سنوات طويلة والناس عندما تشاهدني تناديني لولوة نظرا لأهمية العمل وقصته التي خلدت بذاكرة الناس وبعدها شركات الإنتاج والمخرجين، علما أن أول ظهور لي كفنانة كان من خلال مسلسل «الخشخاش» للمرحوم بسام الملا بمشاركة القديرة منى واصف ومازن الناطور وعبدالرحمن آل رشي ومرح جبر وواحة الراهب وآخرين.