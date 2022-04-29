حنان عبد المعبود



أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي عن تجديد حصول المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين لمدة 4 سنوات اعتبارا من ديسمبر 2021، مبينا انه ستقام بهذه المناسبة احتفالية لتسلم شهادة الاعتراف وتكريم القائمين على البرامج ومديري المكاتب بالمعهد تحت رعاية وزير الصحة ورئيس مجلس الأمناء د.خالد السعيد يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، بحضور وفد من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين برئاسة المدير التنفيذي بالكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين د.سوزان موفات بروس.



وكان برنامج التشريح المرضي والخلايا قد حصل في السابق ومؤخرا برنامج الأطفال وبرنامج مبادئ الجراحة على الاعتراف الأكاديمي.



وأضاف الرفاعي أن هناك عدة برامج أخرى مرشحة للحصول على هذا الاعتراف الدولي في المرحلة القادمة، وقد حصل المعهد على الاعتماد المؤسسي منذ عام 2017، حيث إن رؤية المعهد لا تقتصر على الحصول على الاعتماد المؤسسي بل هي جزء من رؤيا شاملة بتطوير منظومة التدريب الطبي الأكاديمي في الكويت، وتطبيق مبدأ التنمية المستدامة من خلال استقطاب الكفاءات المحلية للالتحاق بالبرامج والارتقاء بمستوى الأطباء مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات الصحية في الكويت.



كمـــا أشــاد بالدعــم اللامحدود والمتواصل من قبل وزير الصحة ووكيل الوزارة وأعضاء مجلس أمناء المعهد وكافة القطاعات المعنية بالوزارة في انجاز المهام المناطة بالمعهد في سبيل النهوض بمستواه وتذليل كافة المعوقات لتحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه، كما أشاد بجهود رؤساء الكليات ومديري البرامج والمنسقين والمدربين ومراقبي المكاتب بالمعهد.