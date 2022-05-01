بيروت - عامر زين الدين



جدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي ابي المنى دعوته إلى «أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بوعي ورقي وهدوء واحترام، بعيدا عن التشنج والمناكفات، فالجبل حريص على موقعه الوطني ويتسع لكل أبنائه».

كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال جولة قام بها في مدينة عاليه واستهلها من منزل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب اكرم شهيب الذي ألقى كلمة لفت فيها الى «الأيام الصعبة والقاسية التي نمر بها، حيث الهم الأساس أن يبقى الجبل ثابتا موحدا، من خلال التعاون بين أبناء العشيرة المعروفية، بخط ثابت بالاعتدال والحوار، للحفاظ على الجبل والمصالحة والشراكة التي كرستها المختارة».

وألقى أبي المنى كلمة رأى فيها ان «التحدي الأساسي يكمن في الحفاظ على المصالحة الوطنية والعيش المشترك ليبقى الجبل واحة سلام، وفي دعم المؤسسات وتطويرها لمواكبة المرحلة، وتضافر الجهود المختلفة لتحقيق مصلحة الطائفة والوطن». وأضاف: «نعبر من مواقعنا المختلفة دائما عن رسالة الجبل، رسالة السلام والعطاء، بما نحمله من ارث وكرامة.

واليوم من موقع مشيخة العقل الذي نريده جامعا، لم نأت الى الموقع لمواجهة احد وإنما للتكامل والتشارك مع الجميع، في سبيل خدمة الطائفة ذات الجذور العميقة، وحري بنا المحافظة عليها أمام كل استحقاق».