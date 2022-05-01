أفادت دراسة جديدة بأن الفوز بجائزة الأوسكار الأكثر شهرة في صناعة الترفيه، يمكن أن يساعد الممثلين على العيش لفترة أطول، بحسب تقرير لـ«العربية نت».

فقد ابتكر باحثون من جامعة تورنتو نموذجا يعتمد على تحليل بيانات 2111 ممثلا تم ترشيحهم لجائزة الأوسكار من عام 1929 إلى عام 2020، أو ظهروا أمام ممثل مرشح، حيث أشار النموذج الذي تم العمل عليه إلى أنه من المتوقع أن يموت الممثلون الفائزون على قيد الحياة اليوم عند بلوغهم 81.3 عاما، ومن المتوقع فقط أن يعيش المرشحون غير الناجحين حتى 76.4 عاما، بينما من المحتمل أن يعيش النجوم المشتركون غير المرشحين إلى 76.2 عاما فقط.



وأوضحوا في دراستهم المنشورة في PLOS ONE ونقلتها «ديلي ميل» البريطانية: «يظهر الممثلون والممثلات الحائزون جائزة الأكاديمية ارتباطا إيجابيا بين النجاح والبقاء على قيد الحياة، ما يشير إلى أهمية العوامل الصحية السلوكية أو النفسية أو غيرها من العوامل الصحية القابلة للتعديل غير المرتبطة بالفقر».