يضع الشيف ثيتيد «تون» تاساناكاجون، الحائز نجمة ميشلان، الكافيار الأسود على أحد أطباق مطعمه الفاخر الواقع في بانكوك، مضيفا بالتالي هذا المكون المصنوع محليا وذا السعر المقبول إلى وصفاته العائلية التقليدية التي يعيد تنفيذها على طريقته.

ويتزايد حضور هذا النوع من الطعام الفاخر المرتبط في الغالب بالدول الاسكندينافية الباردة على موائد المطاعم الفخمة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ بات في إمكان الطاهي الشهير البالغ 37 عاما أن يقدم الكافيار بأسعار معقولة بفضل مزرعة مبتكرة تقع خارج العاصمة.

وعبر استخدام أساليب حصاد بتقنية عالية، تقدم المزرعة، وهي شراكة تايلندية ـ روسية، منتجا يتسم باحترام أكبر للحيوانات وبأسعار مقبولة، وتجنب بالتالي الأسماك المهددة بالانقراض التي توفر الكافيار الشهي مصيرها المتمثل بالنفوق.

إنه وقت حصاد «الذهب الأسود» في مزرعة «ستورغن» التايلندية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من منتجع «هوا هين» الساحلي الشهير. وتزود هذه المزرعة الموزع المحلي «كافيار هاوس» بالكافيار.



وتسبح مئات الأسماك العملاقة داخل أحواض ذات حرارة مياه معتدلة تبلغ 21 درجة مئوية، وشتان تاليا بينها وبين مياه بحر قزوين البارد حيث تعيش الأنواع حياة برية.