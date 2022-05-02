أعلن تنظيم داعش أمس مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركابا قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية.

وقالت شرطة كابول إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة، الذي يعد ثاني هجوم خلال يومين بعد تفجير مسجد بكابول خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية خلال عطلة عيد الفطر.



وقتل عشرات الأشخاص وجرح عشرات آخرون في هجمات استهدفت عدة مساجد في رمضان. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هجوم المسجد، لكن تنظيم داعش أعلن أنه يقف وراء الهجوم على الحافلة.



وجاء في بيان «فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، في الناحية 6 بمدينة كابل، ما أدى الى إعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم».



وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان خصوصا تلك التي استهدفت أقليات مثل الشيعة.



وتعهدت شرطة كابول بـ«ضمان الأمن» خلال الاحتفالات بعيد الفطر.



وأدى تفجير إلى قتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة داخل مسجد «خليفة صاحب».