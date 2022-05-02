عاد الرئيس والنكات فيما اختفت القفازات والكمامات، مع عودة عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض في واشنطن بعد توقف استمر سنتين بسبب الجائحة.



وسخر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية هذه خلال فترة ولايته وتقبل نكات مضيف الأمسية الممثل الكوميدي تريفور نوا.



كذلك تطرق العشاء إلى مواضيع جدية مثل الصراع في أوكرانيا والتحديات التي تواجه الديموقراطية وحرية الإعلام في الداخل والخارج.



وقال بايدن في كلمته الافتتاحية «أنا متحمس جدا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأميركية الوحيدة التي تقل شعبيتها من شعبيتي». ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى العام 1924 وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد ترامب.



وأقيم العشاء في فندق «هيلتون» في واشنطن وحضره 2600 شخص.



وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة، وقال ساخرا «كان لدينا آفة مروعة أعقبها عامان من كوفيد»، في إشارة غير مباشرة الى ترامب.



ثم أخذ كلامه منحى أكثر جدية، مشيدا بالصحافيين الذين يغطون الحرب في أوكرانيا، ومحذرا من «سم يمر عبر ديموقراطيتنا.. مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير».



وأضاف «أنتم، الصحافة الحرة، أهميتكم أكبر مما كانت عليه في القرن الماضي».



كذلك، وجهت خلال العشاء تحية إلى تضحيات الصحافيين في مناطق الحرب.



وكان الحصول على لقاح «كوفيد-19» إلزاميا لحضور العشاء، لكن كثرا تساءلوا عن مدى حكمة بايدن البالغ 79 عاما لحضوره. فقد ثبتت إصابة نائبة الرئيس كامالا هاريس بالفيروس الأسبوع الماضي، كما أن أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض للأمراض المعدية لم يشارك في الأمسية.



ولم يتناول بايدن العشاء في إجراء احترازي لكنه لم يضع الكمامة.



وقال بايدن أثناء تقديمه الممثل الكوميدي «تريفور، الخبر السار هو أنه يمكنك الآن انتقاد رئيس الولايات المتحدة. وبخلاف ما يحدث في موسكو، لن تذهب إلى السجن».



وافتتح نوا خطابه قائلا إنه يتشرف بإحياء «الحدث الأكثر تميزا في البلاد».



وتوجه إلى بايدن بالقول إن الصحافيين «كانوا قاسين عليك وهو أمر لا أفهمه».



وأضاف: «منذ توليت المنصب، بدأت الأمور تتحسن، كما تعلمون، ارتفعت أسعار الغاز والإيجارات والطعام. كل شيء».



حضر حفل العشاء صحافيون ومسؤولون تنفيذيون في مجال الإعلام ومسؤولون إداريون ومشاهير من بينهم كيم كارديشيان والممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

وشمل الحفل عرض شرائح لتكريم أول صحافيتين من السود تنضمان إلى جمعية مراسلي البيت الأبيض والصحافيين الذين فقدوا حياتهم في الأشهر الأخيرة وهم يغطون الأحداث في أوكرانيا.



وتجنب الرئيس الجمهوري ترامب المشاركة في هذا العشاء السنوي، وكان معروفا بموقفه العدائي تجاه الصحافيين، وعمد بانتظام إلى مهاجمتهم وكان يعتبرهم «أعداء الشعب».

وفي الحفلة الأخيرة في العام 2019 قبل الجائحة، لم يحضر حتى ممثلون كوميديون إلى العشاء الذي غاب عنه ترامب أيضا.