عبدالكريم العبدالله



تنسق وزارة الصحة مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية للحد والبحث عن مصدر حالات التسمم الغذائي لوحظت زيادتها خلال الفترة الاخيرة بعد التعرض لوجبات غذائية من بعض المطاعم. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» انه جار العمل على التقصي بين الجهتين لمعرفة مسببات التسمم، حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بوضع الآليات والاجراءات لتشديد الرقابة على المواد الغذائية. وبينت المصادر انه تم توجيه الطواقم الطبية في المرافق الصحية بضرورة إبلاغ منسق الهيئة العامة للغذاء والتغذية في كل منطقة صحية عن أي حالات تسمم غذائي لأخذ العينات للوصول الى الطعام مصدر التسمم واتخاذ الاجراءات الانضباطية ان كان المصدر مطاعم او منشآت أومحلات تجارية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والارتقاء بمنظومة التعاون الصحي بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والتغذية. وكشفت المصادر أن وزارة الصحة طلبت سرعة الابلاغ عن وقائع الاشتباه بالتسمم الغذائي، ودعت الى ارسال تقارير بيئية عن اماكن تحضير الوجبات الغذائية المشتبه بها ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية. وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة طلبت ضرورة التأكد من الحالة الصحية لمتداولي الاغذية والتأكد من عدم وجود أي أمراض ظاهرية لهم والتشديد على وجود شهادات لباقة صحية سارية.