القاهرة - ناهد إمام

قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم ويجري تنفيذ 30 مشروعا لمياه الشرب، والصرف الصحي، بجانب عشرات المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بأسوان، ومنها مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لخدمة أهالي محافظة أسوان، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان، تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه كلح القارة والخرازة والدقاديق، وتم تسليم محطة مياه كلح القاره، ويجري تسليم الخرازة والدقاديق، ويتم تنفيذ 3 آبار بكلابشة، ومحطة مياه مدمجة السباعية والبصيلية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وهى، صرف صحي كيما 1، وصرف صحي كيما 2، وصرف صحي كيما 3، وصرف صحي بلانة، وصرف صحي الكاجوج، وصرف صحي المحاميد، وصرف صحي الرديسية، وصرف صحي المويسات، وصرف صحي توشكى وأبوسمبل، مشيرا إلى أنه تم أيضا بمحافظة أسوان، الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا لصرف صحي الحضر.

من جهته، قال إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة أسوان، 14 منطقة ريفية، يقطنها 64.4 ألف نسمة بما نسبته 7.3% من سكان المناطق الريفية.