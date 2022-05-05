حنان عبدالمعبود



في اطار الترصد للڤيروس الكبدي المجهول المنتشر في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بين الاطفال والذي سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة الاصابة به، وكانت المنظمة قد اعلنت أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة إصابة على الأقل من «التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ» في 12 دولة.



في هذا الصدد، اصدرت وزارة الصحة (قطاع الصحة العامة) استمارة تحري عن حالة الڤيروس الكبدي «غير معروف السبب» للتحري وتضمنت بيانات للحالات التي قد تظهر عليها الاعراض وحصلت «الأنباء» على نسخة منها.