أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الأول م. الشيخ أحمد النواف قرارا وزاريا لتحديد وتقييم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المقرر يوم السبت 21 الجاري والمتضمن 443 لجنة رئيسية وفرعية في الدوائر الثمانية، وذلك بعد تزكية مرشحين في كل من الدائرتين السابعة والعاشرة، حيث لم يتقدم سوى مرشح واحد لكل دائرة.



وأوضح القرار أن الدائرة الأولى تضمنت 19 لجنة، فيما بلغ عدد لجان الدائرة الثامنة 29 لجنة فرعية وأصلية إضافة الى 35 لجنة في الدائرة الثالثة و88 لجنة في الدائرة الرابعة و42 لجنة في الدائرة الخامسة إضافة الى 60 لجنة في الدائرة السادسة، فيما اشتملت الدائرة الثامنة على 92 لجنة و78 لجنة في الدائرة التاسعة. وحتى الآن بلغ عدد المرشحين الذين سيخوضون هذه الانتخابات 42 مرشحا موزعين على 8 دوائر. تجدر الإشارة الى ان باب التنازل يغلق قبل موعد الانتخابات بأسبوع.