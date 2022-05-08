أعرب مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الحادي عشر م.أحمد المنفوحي عن سعادته بلقاء الأشقاء في دول الخليج وعودة المؤتمرات الخليجية الدورية في مجال العمل البلدي المشترك بعد توقف قسري دام أكثر من عامين بسبب جائحة «كورونا».



وقال المنفوحي في تصريح صحافي بمناسبة الملتقى الخليجي على أرض الكويت الذي تستضيفه البلدية على مدى 3 أيام تبدأ من ١٠ إلى ١٢ الجاري في أول لقاء للمسؤولين في بلديات الدول الخليجية: نحن سعداء باستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل البلدي، فأهلا وسهلا بأشقائنا في بلدهم. وأكد ان مؤتمر البلديات الخليجية سيتناول عددا من الموضوعات، من أبرزها أفضل استخدامات نظام GIS للمعلومات الجغرافية، وكذلك العمل التطوعي في مجال العمل البلدي، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير وغيرها من المواضيع التي تصب في مصلحة الاستفادة من تجارب أشقائنا في دول مجلس التعاون التي تسهم في تطوير خدمات البلديات في المنطقة.



وأشار إلى ان المؤتمر سيشهد جلسات حوارية للخروج بتوصيات مهمة بعد مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل وفود البلديات الخليجية المشاركة الى جانب جهات حكومية كويتية مختصة وكذلك مؤسسات تطوعية كويتية في المجال البلدي من أهمها تحليل نمط التنقل البشري المكاني والزماني، إدارة الأراضي والممتلكات، المنظومة الرقمية للحفر، تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، الرقابة الذكية على الصحة والسلامة.