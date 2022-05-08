القاهرة - خلود أبوالمجد



ردت الفنانة دنيا سمير غانم على تصريح المخرج أحمد الجندي عنها، والذي كشف سبب عدم مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، ووجهت التحية لكل نجوم العمل وصناعه، مؤكدة أنها استمتعت بمشاهدته، كما وضعت قائمة بالأعمال الفنية التي جمعتها بالمخرج وبعضها من بطولة النجم أحمد مكي.



وأعادت دنيا نشر مقطع فيديو من لقاء الجندي ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه لميس الحديدي وحديثه عنها، وذلك عبر ستوري حسابها الخاص بموقع «إنستغرام»، وعلقت دنيا على الفيديو كاتبة: «المخرج الكبير والأخ والصديق مهما قلت مش هقدر أتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك والنجاحات اللي حققتها معاك الحمد لله، شكرا على كلامك وحقيقي السنة دي أمتعتونا جدا كالعادة».



وكان أحمد الجندي كشف سبب غياب دنيا سمير غانم عن مسلسل «الكبير أوي» في موسمه السادس وكذلك غيابها في الموسم الخامس منه أيضا، موضحا أن كل ما في الأمر أن دنيا كانت مرتبطة بعمل فني آخر، كان من المفترض أن يعرض في رمضان هذا العام، ولكنه تعطل لظروف معينة، لذلك لم تظهر في كلا العملين.

وأشار إلى أنه كان يستهدف في الموسم الأخير من مسلسل «الكبير أوي» شرائح جديدة من المشاهدين، مؤكدا أنهم واجهتهم بعض التحديات للظهور بالشكل الذي يحبه الجمهور، ومنها غياب العنصر النسائي متمثلا في شخصية «هدية» التي أحبها الجمهور.



وأكد أحمد الجندي أن استبدال شخصية «هدية» التي أحبها الجمهور وارتبط بها ارتباطا وثيقا، بشخصية نسائية أخرى كان يجب التعامل معه بحذر شديد، لأن شخصية «هدية» لا تعوض، وقال: «تعويض غياب دنيا بشخصية أخرى أمر شبه مستحيل، شهادتي فيها مجروحة لا يمكن وصف دنيا سمير غانم في الكوميديا والتمثيل وعلى الصعيد الشخصي».