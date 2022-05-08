نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان يحيى الفخراني، متأثرا بأزمة قلبية حادة، وأكد زكي أن الفخراني بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة.



وغاب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني هذا العام، بعدما شارك العام الماضي في مسلسل «نجيب زاهر زركش»، وكان آخر ظهور له خلال مشاركته في تعليق صوتي على فيلم تسجيلي بعنوان «من كل بيت مصري» الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت مارس في الماضي، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلي الحجار.