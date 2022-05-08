بيروت - بولين فاضل



رأت الفنانة ماغي بوغصن أن مسلسل «للموت 2» تخطت أصداؤه حدود الوطن العربي ووصلت إلى العالمية، حيث احتل المرتبة الأولى وتصدر «الترند» وتابعه الجمهور مترجما في العديد من دول العالم، وهو ما لم يشهده أي مسلسل لبناني أو عربي مشترك، خاصة بوجود الممثل محمد الأحمد في العمل.



وأشارت ماغي في لقاء مع برنامج «إي تي بالعربي» إلى أن المسؤولية، بعد الأرقام التي سجلها «للموت» والنجاح الذي حققه، أصبحت كبيرة، فهذه المرة الأولى التي تشعر فيها بهذا الثقل.



ورداً على سؤال عما إذا كان هناك جزء ثالث من المسلسل، أجابت ماغي بوغصن بحسم: «لأ.. لهلأ لأ»، مؤكدة أن فريق العمل لم يناقش الفكرة حتى اللحظة.